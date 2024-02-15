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ЖФК «Бавария» объявил о подписании одной из лучших полузащитниц мира

ЖФК «Бавария» объявил о подписании одной из лучших полузащитниц мира
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Полузащитница ЖФК «Вольфсбург» и сборной Германии Лена Обердорф стала футболисткой «Баварии». Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. Стороны заключили контракт до конца июня 2028 года. Полузащитница начнёт выступление за «Баварию» с лета этого года. Ранее некоторые СМИ сообщали, что Обердорф отвергла предложение ЖФК «Челси» ради перехода в мюнхенский клуб.

Фото: fcbayern.com

«Лена Обердорф — одна из самых талантливых футболисток Германии, и у неё впереди большое будущее. Мы очень рады, что нам удалось убедить Лену перейти именно в «Баварию». Мы с нетерпением ждём, когда она начнёт выступать за нас летом», — приводит слова директора ЖФК «Бавария» Бьянки Рех пресс-служба мюнхенцев.

Обердорф выступала за «Вольфсбург» с 2020 года. В нынешнем сезоне футболистка провела 12 матчей во всех турнирах, в которых отметилась четырьмя голами и одной результативной передачей. Полузащитница стабильно вызывается в сборную Германии с 2019 года.

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