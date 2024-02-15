Тюкавин: у «Динамо» есть задача выиграть чемпионство, будем стараться!

Молодой нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о чемпионских амбициях своей команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его словам, у «Динамо» есть задача выиграть чемпионство и клуб будет стараться обойти конкурентов в борьбе за золотые медали.

«Можно ли догнать «Зенит» и «Краснодар»? Конечно, можно. Сейчас, в марте, начнётся самое интересное. Будем стараться. Это наша главная цель. Все говорят, что у «Динамо» нет задачи выиграть чемпионство. Как это нет? Она есть. И болельщики этого ждут, и мы этого хотим. Будем стараться догнать и обогнать всех, другой цели у нас быть не может», — приводит слова Тюкавина «Спорт-экспресс».

Напомним, «Динамо» ушло на зимний перерыв в РПЛ на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка за 18 матчей. У лидера чемпионата — «Краснодара» — 38 очков в активе.