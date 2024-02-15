Хавбек «Челси» Палмер: с нетерпением жду возвращения на стадион «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался в преддверии матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», который состоится 17 февраля. Английский хавбек — воспитанник «горожан», к лондонской команде он присоединился прошлым летом.

«Это будет тяжёлая игра, но я с нетерпением жду возвращения на «Этихад». Честно говоря, я очень рад, хотя это и странно. Да, я уже играл с «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж», но думаю, что на «Этихаде» это будет ощущаться по-другому. Но я действительно с нетерпением жду этого матча», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне 21-летний Палмер провёл 31 матч во всех турнирах, забил 14 голов и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского хавбека в € 45 млн.