Фанату «Челси» за нацистское приветствие запретили посещать матчи три года

Один из болельщиков «Челси» официально получил продолжительный запрет на посещение футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Лондона в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, подобное наказание постигло фаната за нацистское приветствие во время гостевого матча 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:1), который состоялся в понедельник, 6 ноября 2023 года. Болельщик «аристократов» не сможет посещать игры на протяжении трёх лет. Также суд обязал фаната выплатить штраф.

«Суд признал болельщика футбольного клуба «Челси» виновным в нарушении общественного порядка с отягчающими обстоятельствами на расовой почве», — говорится в сообщении пресс-службы полиции Лондона.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 34 очка за 24 матча. В финале Кубка английской лиги лондонцы сразятся с «Ливерпулем». Игра состоится в воскресенье, 25 февраля.