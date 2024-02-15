«Барселона» планирует использовать Кристенсена в качестве опорника на постоянной основе

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен может сменить амплуа на постоянной основе, сообщает Marca.

По информации источника, в случае неудачи каталонцев во время предстоящего летнего трансферного окна и отсутствия подписаний на позицию опорного полузащитника в эту зону будет переведён именно Кристенсен. Тренерский штаб сине-гранатовых уверен, что датчанину по силам качественно закрывать данную зону. Отмечается, что в ближайших матчах «Барселоны» Кристенсен может появиться на позиции опорника.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Кристенсен перешёл в «Барселону» из «Челси» на правах свободного агента летом 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «блауграну» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Кристенсену со стороны «Манчестер Юнайтед».