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РПЛ занимает 40-е место в Европе по проценту легионеров

РПЛ занимает 40-е место в Европе по проценту легионеров
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Российская Премьер-Лига занимает 40-е место среди европейских футбольных чемпионатов по проценту легионеров. Так, 27% от общего количества игроков РПЛ — иностранцы, следует из официального отчёта УЕФА.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Изоляция российского футбола осложнила процесс подписания легионеров на трансферном рынке.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ

С сезона-2018/2019 бессменным чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Команде Сергея Семака на протяжении пяти лет систематически удавалось опережать соперников в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше РПЛ лидером является «Краснодар». Команда набрала 38 очков после 18 туров и опережает ближайшего преследователя, «Зенит», на два балла.

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