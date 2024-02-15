Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

РПЛ занимает 40-е место в Европе по проценту легионеров

Российская Премьер-Лига занимает 40-е место среди европейских футбольных чемпионатов по проценту легионеров. Так, 27% от общего количества игроков РПЛ — иностранцы, следует из официального отчёта УЕФА.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Изоляция российского футбола осложнила процесс подписания легионеров на трансферном рынке.

С сезона-2018/2019 бессменным чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Команде Сергея Семака на протяжении пяти лет систематически удавалось опережать соперников в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше РПЛ лидером является «Краснодар». Команда набрала 38 очков после 18 туров и опережает ближайшего преследователя, «Зенит», на два балла.