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Тугарев близок к переходу в московское «Торпедо» — источник

Тугарев близок к переходу в московское «Торпедо» — источник
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Вингер «Ростова» Роман Тугарев в ближайшее время может стать игроком московского «Торпедо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, стороны согласовывают заключительные детали перехода 25-летнего футболиста. Сделка будет оформлена в виде шестимесячной аренды с опцией выкупа. Отмечается, что на атакующего игрока также претендовали «Сочи» и новороссийский «Черноморец», однако он сделал выбор в пользу автозаводцев.

Тугарев выступает за «Ростов» с 2020 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за южан 12 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.

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