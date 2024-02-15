Президент «Торпедо» отреагировал на новость об интересе к игроку «Ростова» Тугареву

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин высказался о возможном интересе московской команды к вингеру «Ростова» Роману Тугареву.

«На тему Тугарева в «Торпедо» ещё рано говорить. Это ещё сырое решение», — сказал Волнушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Тугарев выступает за «Ростов» с 2020 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за южан 12 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.

На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Московская команда набрала 27 очков после 20 туров и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» на 10 баллов.

Ранее появилась информация о предметном интересе к Тугареву со стороны «Торпедо».