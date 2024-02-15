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Капитан «МЮ» Фернандеш рассказал, с кем из легенд клуба хотел бы поиграть в одной команде

Капитан «МЮ» Фернандеш рассказал, с кем из легенд клуба хотел бы поиграть в одной команде
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш назвал легендарного игрока «красных дьяволов», с которым хотел бы поиграть за одну команду.

«Я обожаю Майкла Кэррика. Люблю его стиль игры. Мне нравится, как он играл центрального полузащитника и постоянно раздавал передачи вперёд, между линиями. Майкл был не самым звёздным футболистом, но сыграл очень важную роль в истории «Юнайтед», – приводит слова Фернандеша UtdDistrict в соцсети Х (ранее Twitter).

Кэррик выступал за «Манчестер Юнайтед» на протяжении 12 лет (с 2006 по 2018 год). За это время он выиграл с манкунианцами 17 различных трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА и пять чемпионских титулов АПЛ. Английский полузащитник суммарно провёл за «красных дьяволов» 464 матча, в которых забил 24 гола.

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