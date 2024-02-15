Барелла в январе не захотел переходить в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла в минувшее трансферное окно отверг предложение «Интера», сообщает Football Italia.

По информации источника, в последнюю неделю января главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола делал запрос по 27-летнему хавбеку, однако тот сразу дал ясно понять, что его не интересует переезд в Англию. Отмечается, что спустя некоторое время Барелла вместе со своими представителями оповестили руководство «Интера» о готовности продлить контракт. Официальное заявление миланцев может быть опубликовано уже в ближайшее время.

Барелла перешёл в «Интер» из «Кальяри» в 2020 году за € 32,5 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «нерадзурри» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.