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Хавбек «Манчестер Сити» Фоден: мы по-прежнему хотим выиграть все матчи

Хавбек «Манчестер Сити» Фоден: мы по-прежнему хотим выиграть все матчи
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Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден заявил, что «горожане» хотят выиграть все оставшиеся матчи нынешнего сезона и завоевать доступные трофеи.

«Мы показываем, что по-прежнему полны решимости, мы играем в тот же футбол, что и в прошлом году, и по-прежнему хотим выигрывать все матчи. Надеюсь, это продолжится и мы не потерям форму. Мы полностью сосредоточены на достижении целей. Мы поддерживаем друг друга, и мне приятно быть частью этой команды. Все в этой команде голодны до побед», — приводит слова Фодена издание Belfast Telegraph.

В нынешнем сезоне 23-летний Фоден провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.

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