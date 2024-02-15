Полузащитник «Челси» Палмер: Почеттино верит в нас, а мы верим в себя

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о главном тренере «синих» Маурисио Почеттино. По словам английского хавбека, аргентинский специалист оказывает полную поддержку игрокам своей команды.

«Когда я только присоединился к «Челси, он обнял меня, дал мне свободу и уверенность в том, что я буду выходить на поле и хорошо играть. Босс верит в нас, а мы верим в себя. Всегда будут разговоры вокруг команды, когда что-то идёт не так, но нам просто нужно постараться не обращать на это внимания и сосредоточиться на себе», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

К «Челси» Коул присоединился прошлым летом. В нынешнем сезоне 21-летний Палмер провёл 31 матч во всех турнирах, забил 14 голов и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского хавбека в € 45 млн.