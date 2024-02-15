Стали известны имена игроков «Барселоны», являющихся главными кандидатами на продажу летом

Грядущим летом «Барселона» намерена продать несколько звёздных игроков команды для того, чтобы улучшить финансовое положение клуба. Основными кандидатами на продажу являются 26-летний полузащитник каталонского клуба Френки де Йонг и 27-летний вингер Рафинья. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, боссы сине-гранатовых хотят выручить за двух футболистов сумму, превышающую € 100 млн.

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Отмечается, что ещё одним потенциальным кандидатом на продажу является центральный защитник Рональд Араухо, однако в «Барселоне» не готовы расстаться с ним так же легко, как с де Йонгом и Рафиньей.

Напомним, в нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В свою очередь, Рафинья сыграл 21 матч во всех соревнованиях, в которых забил четыре гола и сделал семь ассистов.