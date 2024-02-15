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Стали известны имена игроков «Барселоны», являющихся главными кандидатами на продажу летом

Стали известны имена игроков «Барселоны», являющихся главными кандидатами на продажу летом
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Грядущим летом «Барселона» намерена продать несколько звёздных игроков команды для того, чтобы улучшить финансовое положение клуба. Основными кандидатами на продажу являются 26-летний полузащитник каталонского клуба Френки де Йонг и 27-летний вингер Рафинья. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, боссы сине-гранатовых хотят выручить за двух футболистов сумму, превышающую € 100 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отмечается, что ещё одним потенциальным кандидатом на продажу является центральный защитник Рональд Араухо, однако в «Барселоне» не готовы расстаться с ним так же легко, как с де Йонгом и Рафиньей.

Напомним, в нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В свою очередь, Рафинья сыграл 21 матч во всех соревнованиях, в которых забил четыре гола и сделал семь ассистов.

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