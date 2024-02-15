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Диего Симеоне назвал самый важный гол Гризманна за «Атлетико»

Диего Симеоне назвал самый важный гол Гризманна за «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос, какой из голов лучшего бомбардира в истории клуба Антуана Гризманна он считает наиболее значимым.

«Самым важным голом Антуана Гризманна был гол, который он забил в Мюнхене и благодаря которому мы вышли в финал Лиги чемпионов, что случается не каждый день. Он оказался в нужном месте и в нужное время», — приводит слова Симеоне Atletico Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Речь идёт об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2015/2016, в котором «матрасники» играли с «Баварией». В той встрече мюнхенцы одержали победу со счётом 2:1, но не смогли выйти в финал этого соревнования, поскольку в первом матче полуфинала уступили со счётом 0:1. При этом единственный гол в ответном полуфинале на 53-й минуте забил Гризманн.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
03 мая 2016, вторник. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Алонсо – 31'     1:1 Гризманн – 53'     2:1 Левандовски – 74'    
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