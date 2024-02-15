Диего Симеоне назвал самый важный гол Гризманна за «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос, какой из голов лучшего бомбардира в истории клуба Антуана Гризманна он считает наиболее значимым.

«Самым важным голом Антуана Гризманна был гол, который он забил в Мюнхене и благодаря которому мы вышли в финал Лиги чемпионов, что случается не каждый день. Он оказался в нужном месте и в нужное время», — приводит слова Симеоне Atletico Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

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Речь идёт об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2015/2016, в котором «матрасники» играли с «Баварией». В той встрече мюнхенцы одержали победу со счётом 2:1, но не смогли выйти в финал этого соревнования, поскольку в первом матче полуфинала уступили со счётом 0:1. При этом единственный гол в ответном полуфинале на 53-й минуте забил Гризманн.