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«Сочи» проиграл узбекистанскому «Нефтчи» в контрольном матче

«Сочи» проиграл узбекистанскому «Нефтчи» в контрольном матче
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Закончился контрольный матч, в котором встречались российский «Сочи» и узбекистанский «Нефтчи». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Ферганы.

На седьмой минуте встречи единственный гол в матче забил нападающий «Нефтчи» Хусаин Норчаев.

Напомним, эта игра стала первым контрольным матчем российского клуба на втором тренировочном сборе в турецком Белеке. 19 февраля «Сочи» встретится с футбольным клубом «Тюмень».

9 февраля в товарищеском матче «Сочи» обыграл московский ПФК ЦСКА со счётом 2:1.

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 11 очков и на текущий момент занимает 18-е место, отставая от 12-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в РПЛ, на восемь очков.

Турнирная таблица РПЛ
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
15 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
0 : 1
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
0:1    
Удаления: Бурмистров – 85' / нет
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