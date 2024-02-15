«Сочи» проиграл узбекистанскому «Нефтчи» в контрольном матче

Закончился контрольный матч, в котором встречались российский «Сочи» и узбекистанский «Нефтчи». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Ферганы.

На седьмой минуте встречи единственный гол в матче забил нападающий «Нефтчи» Хусаин Норчаев.

Напомним, эта игра стала первым контрольным матчем российского клуба на втором тренировочном сборе в турецком Белеке. 19 февраля «Сочи» встретится с футбольным клубом «Тюмень».

9 февраля в товарищеском матче «Сочи» обыграл московский ПФК ЦСКА со счётом 2:1.

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 11 очков и на текущий момент занимает 18-е место, отставая от 12-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в РПЛ, на восемь очков.