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Топ-новости спорта — 15 февраля. Главное сегодня

Топ-новости спорта — 15 февраля. Главное сегодня
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Бывшие хоккеисты молодёжной сборной России обратились к ИИХФ, Виктор Мозес уйдёт из «Спартака» летом, УЕФА опубликовал отчёт по выручке российских клубов, а сборная России сохранила за собой 38-е место в рейтинге ФИФА. «Чемпионат» собрал самые интересные новости из мира спорта к вечеру 15 февраля.

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