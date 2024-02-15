Топ-новости спорта — 15 февраля. Главное сегодня
Бывшие хоккеисты молодёжной сборной России обратились к ИИХФ, Виктор Мозес уйдёт из «Спартака» летом, УЕФА опубликовал отчёт по выручке российских клубов, а сборная России сохранила за собой 38-е место в рейтинге ФИФА. «Чемпионат» собрал самые интересные новости из мира спорта к вечеру 15 февраля.
Футбол
- Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона
- Россия заняла 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА
- Только сильнейшие европейские лиги опережают РПЛ по выручке клубов — отчёт УЕФА
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