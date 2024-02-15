Депай подарил Гризманну дорогой перстень за звание лучшего бомбардира в истории «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай подарил форварду «матрасников» Антуану Гризманну кастомный перстень с бриллиантами и номером семь в честь того, что французский футболист смог стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Депай подарил Гризманну кастомный перстень с бриллиантами:

Напомним, Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико», забив 174-й мяч за клуб в минувшем полуфинальном матче Суперкубка Испании, состоявшемся 10 января нынешнего года (5:3). В том противостоянии французский нападающий отличился на 37-й минуте.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год, пока не перешёл в «Барселону». Однако в 2021 году нападающий вернулся в стан «матрасников».