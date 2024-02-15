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Депай подарил Гризманну дорогой перстень за звание лучшего бомбардира в истории «Атлетико»

Депай подарил Гризманну дорогой перстень за звание лучшего бомбардира в истории «Атлетико»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай подарил форварду «матрасников» Антуану Гризманну кастомный перстень с бриллиантами и номером семь в честь того, что французский футболист смог стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Депай подарил Гризманну кастомный перстень с бриллиантами:

Напомним, Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико», забив 174-й мяч за клуб в минувшем полуфинальном матче Суперкубка Испании, состоявшемся 10 января нынешнего года (5:3). В том противостоянии французский нападающий отличился на 37-й минуте.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
10 января 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 3
ДВ
Атлетико М
Мадрид
0:1 Эрмосо – 6'     1:1 Рюдигер – 20'     2:1 Менди – 29'     2:2 Гризманн – 37'     2:3 Рюдигер – 78'     3:3 Карвахаль – 85'     4:3 Хоселу – 116'     5:3 Диас – 120+2'    
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год, пока не перешёл в «Барселону». Однако в 2021 году нападающий вернулся в стан «матрасников».

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