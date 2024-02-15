Депай подарил Гризманну дорогой перстень за звание лучшего бомбардира в истории «Атлетико»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай подарил форварду «матрасников» Антуану Гризманну кастомный перстень с бриллиантами и номером семь в честь того, что французский футболист смог стать лучшим бомбардиром в истории клуба.
Депай подарил Гризманну кастомный перстень с бриллиантами:
Напомним, Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико», забив 174-й мяч за клуб в минувшем полуфинальном матче Суперкубка Испании, состоявшемся 10 января нынешнего года (5:3). В том противостоянии французский нападающий отличился на 37-й минуте.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
10 января 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 3
ДВ
Атлетико М
Мадрид
0:1 Эрмосо – 6' 1:1 Рюдигер – 20' 2:1 Менди – 29' 2:2 Гризманн – 37' 2:3 Рюдигер – 78' 3:3 Карвахаль – 85' 4:3 Хоселу – 116' 5:3 Диас – 120+2'
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год, пока не перешёл в «Барселону». Однако в 2021 году нападающий вернулся в стан «матрасников».
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