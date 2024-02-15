40-летний нападающий сборной Парагвая Кардосо заявил о желании сыграть против России

Нападающий сборной Парагвая Оскар Кардосо поделился мнением о грядущем товарищеском матче с российской национальной командой, который состоится 25 марта.

«Мне бы очень хотелось сыграть в Москве в марте, потому что это будет исторический матч — первый для России и Парагвая! Обе команды располагают классными исполнителями, поэтому должен получиться зрелищный матч», — сказал Кардосо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В 2024 году Кардосо провёл пять матчей в первом дивизионе чемпионата Парагвая за «Либертад», все — в стартовом составе с капитанской повязкой, забил два гола. В последний раз за сборную Парагвая Кардосо выходил в ноябре 2023 года — на замену против команды Колумбии.