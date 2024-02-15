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Легенда парагвайского футбола Кардосо поделился ожиданиями от матча со сборной России

Легенда парагвайского футбола Кардосо поделился ожиданиями от матча со сборной России
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Нападающий сборной Парагвая Оскар Кардосо поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с российской национальной командой, который состоится 25 марта.

«Это будет очень захватывающий матч, поскольку обе команды находятся на высоком футбольном уровне. Я надеюсь, что получится красивое шоу, от которого зрители получат массу удовольствия. Передаю большой привет российским болельщикам и желаю удачи пятерым своим соотечественникам в чемпионате России!» — сказал Кардосо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в 2024 году Кардосо провёл пять матчей в первом дивизионе чемпионата Парагвая за «Либертад», все — в стартовом составе с капитанской повязкой, забил два гола. В последний раз за сборную Парагвая Кардосо выходил в ноябре 2023 года — на замену против команды Колумбии.

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