Легенда парагвайского футбола Кардосо поделился ожиданиями от матча со сборной России

Нападающий сборной Парагвая Оскар Кардосо поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с российской национальной командой, который состоится 25 марта.

«Это будет очень захватывающий матч, поскольку обе команды находятся на высоком футбольном уровне. Я надеюсь, что получится красивое шоу, от которого зрители получат массу удовольствия. Передаю большой привет российским болельщикам и желаю удачи пятерым своим соотечественникам в чемпионате России!» — сказал Кардосо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в 2024 году Кардосо провёл пять матчей в первом дивизионе чемпионата Парагвая за «Либертад», все — в стартовом составе с капитанской повязкой, забил два гола. В последний раз за сборную Парагвая Кардосо выходил в ноябре 2023 года — на замену против команды Колумбии.