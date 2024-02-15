«ПСЖ» пока не будет объявлять об уходе Мбаппе — The Athletic

Французский «Пари Сен-Жермен» пока не будет объявлять об уходе нападающего Килиана Мбаппе, сообщает The Athletic. Сегодня, 15 февраля, стало известно, что футболист сообщил президенту французского гранда Нассеру Аль-Хелаифи о том, что он покинет клуб по окончании сезона на правах свободного агента.

По информации источника, официальное объявление от «ПСЖ» ожидается после того, как ситуация будет окончательно определена в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, в последние месяцы в СМИ появлялась информация, что французский футболист близок к переходу в мадридский «Реал». Сообщалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба». Также появлялись сведения, что француз активно ищет жильё в Мадриде.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.