«Торпедо» объявило о переходе Енина в «Черноморец»

Московское «Торпедо» объявило в своём телеграм-канале о переходе 30-летнего полузащитника Ивана Енина в новороссийский «Черноморец».

Енин перешёл в московский клуб в июне 2021 года. За это время футболист успел сыграть 72 матчей, в которых Иван забил два гола и отдал шесть результативных передач. По итогам сезона-2021/2022 игрок стал победителем первенства ФНЛ вместе с чёрно-белыми. В июне 2023 года автозаводцы продлили контракт с футболистом.

На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Московская команда набрала 27 очков после 20 туров и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» на 10 очков. Новороссийский «Черноморец» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице после 20 сыгранных туров Первой лиги. Команда набрала 18 очков.