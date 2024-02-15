«Сказал жене, что терпеть не могу Симеоне». Гризманн — о первых месяцах игры за «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился воспоминаниями о первых месяцах пребывания в стане «матрасников» после перехода в клуб из «Реала Сосьедад» в 2014 году.

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«Были тренировки, на которых я не понимал, что Симеоне от меня хочет, и не выдерживал этого. Иногда он даже приостанавливал тренировку для того, чтобы мы больше уделили внимания ударам по воротам. Но мне было сложно влиться в коллективную игру команды. Я приходил домой и говорил жене, что терпеть не могу Симеоне. Но в итоге всё сложилось удачно», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

Напомним, в 2019 году Гризманн перешёл в «Барселону», однако в 2021 году вернулся в «Атлетико». За всё время игры за «матрасников» он принял участие в 376 матчах во всех турнирах, в которых отметился 175 голами и 83 результативными передачами.