«Я достиг психологического предела». Гризманн — об уходе из «Атлетико» в 2019 году

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился воспоминаниями об уходе из клуба в 2019 году. Напомним, француз перешёл в «Барселону» за € 120 млн.

«Я решил покинуть «Атлетико» Мадрид, потому что достиг психологического предела: когда я плохо играл, то говорил, что виноваты другие, и это было оправданием. Через несколько месяцев я понял, что был очень счастлив в Мадриде и в «Атлетико», и я всегда пытался вернуться. Я сказал Симеоне, что хочу вернуться, а также сказал своей сестре, чтобы она сделала всё, чтобы вернуться, а я позабочусь об остальном, потому что я знал, что причинил много вреда», — приводит слова Гризманна Atletico Universe.

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Напомним, в 2019 году Гризманн перешёл в «Барселону», однако в 2021 году вернулся в «Атлетико». За всё время игры за «матрасников» он принял участие в 376 матчах во всех турнирах, в которых отметился 175 голами и 83 результативными передачами.