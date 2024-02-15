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Форвард мексиканского клуба «Хуарес» погиб в автокатастрофе

Форвард мексиканского клуба «Хуарес» погиб в автокатастрофе
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Нападающий мексиканского футбольного клуба «Хуарес» Диего Чавес скончался в возрасте 28 лет после того, как попал в смертельную автокатастрофу. По информации Daily Mail, Чавес потерял контроль над своим автомобилем и врезался в столб.

«С глубокой печалью мы сообщаем всему сообществу ФК «Хуарес», что наш игрок Диего Чавес погиб рано утром 14 февраля в автокатастрофе.

Во время работы в ФК «Хуарес» Чавес отличался жизнерадостностью, энтузиазмом, простотой и готовностью, а также духом преданности и любовью к нашим цветам.

Наши игроки, персонал, технический персонал, директора и все мы, кто составляет это учреждение, потрясены этой печальной новостью, потому что сегодня мы вынуждены попрощаться с членом нашей большой семьи», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

28-летний футболист выступал за «Хуарес» в период с 2016 по 2017 год. В феврале 2023 года Чавес снова вернулся в клуб. В последний раз он вышел на поле 29 января.

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