В ЦСКА сообщили, что иранец Риванди будет тренироваться с основной командой армейцев

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о будущем иранского футболиста Амирхоссейна Риванди, тренировавшегося в молодёжном составе клуба в рамках проекта Red-Blue Future и взаимодействия с иранской академией

«Иранец Амирхоссейн Риванди получит шансы в основной команде. Сегодня 19-летний футболист сыграл два матча за молодёжку со «Спартаком», в которых отметился голевой передачей, а также заработанным пенальти и впечатлил тренерский штаб главной команды, поэтому ближайшую неделю должен провести в основе.

Помимо двух иранцев, в молодёжке проходят просмотр ещё несколько ребят. Если они также себя зарекомендуют, то мы обязательно добавим деталей и расскажем о них подробнее. Пока же лишь запутаем друг друга новыми экзотическими фамилиями», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч армейцы набрали 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства ЦСКА сыграет с «Оренбургом».