Баженов — об уходе Лайкина: в «Спартаке» рассчитывают на него в дальнейшем

Менеджер по арендам московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал переход полузащитника красно-белых Максима Лайкина в тульский «Арсенал» на правах аренды.

«В Туле Максим будет получать больше игрового времени. На данном этапе его карьеры это самое важное для футболиста. Максим — талантливый парень. Надеюсь, у него получится проявить себя в «Арсенале» и он вернётся ещё сильнее. Не стали прописывать опцию выкупа, потому что рассчитываем на него в дальнейшем», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

20-летний Лайкин — выпускник академии «Спартака». Он выступал за молодёжку красно-белых, «Спартак-2», уходил в аренду в «Нефтехимик», а осенью 2023 года стал привлекаться к главной команде «Спартака». За основу красно-белых Лайкин успел провести три матча.

Напомним, «Арсенал» находится на пятой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 35 очков за 20 игр.