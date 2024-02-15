Игрок «Зенита» Бакаев назвал главным талантом РПЛ футболиста из «Спартака»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды за «Аль-Вахду» из ОАЭ, ответил на вопрос, какого футболиста, играющего в Российской Премьер-Лиге, он считает самым талантливым.

«Главный талант РПЛ прямо сейчас? Литвинов. Он мне очень нравится как футболист. Когда он пришёл в «Спартак», было видно, что он очень талантливый, и самое главное, что он профессионал. Главное, чтобы у него не было травм», — сказал Бакаев в видео в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, в нынешнем сезоне хавбек «Спартака» Литвинов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.