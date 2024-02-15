Нидерландский адвокат: апелляционный суд будет настаивать на личном присутствии Промеса

Нидерландский адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, высказался о ситуации с игроком московского «Спартака» Квинси Промесом. Напомним, Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом и шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Общий срок — 7,5 года заключения.

«Насколько я понимаю ситуацию, до недавних пор не было цели арестовать Промеса, потому что по первому эпизоду он подал апелляцию. Наверняка сделает то же и сейчас.

У него довольно сложная ситуация, потому что в какой-то момент апелляционный суд начнёт настаивать на его личном присутствии в здании суда, чтобы иметь возможность задать ему ряд вопросов. Как минимум они захотят, чтобы он каким-то образом вышел на связь. Естественно, силой его никто не заставит присутствовать, потому что он находится за границей. И велик шанс, что судьи подумают – Промесу нет никакого дела до слушаний. Естественно, это точно не пойдёт ему на пользу при вынесении решения», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».

Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ, у этого государства есть соглашение об экстрадиции с Нидерландами. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.