Экс-тренер «Реала» Моуринью рассказал, как Роналду проявлял недовольство во время замен

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал о своей работе с экс-футболистом «сливочных» Криштиану Роналду.

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«Есть такие игроки, как Криштиану, которые, даже обыгрывая «Леванте» со счётом 5:0, не хотят отдохнуть, хотя вы даёте им такую возможность. Он говорил мне: «Нет, нет, нет, я могу забить ещё один гол!». Когда у тебя в команде есть такие игроки, то это словно ты плывёшь на лодке, отпустив вёсла и наслаждаясь плаванием.

Криштиану не нужно тренировать, его не научить многому. Нужно сделать его счастливым и привнести тактику, которая позволила бы продемонстрировать ему все свои навыки. «Реал» был для Роналду своего рода переходным периодом. Он начинал как крайний нападающий, вёл мяч, обгонял соперников, но внезапно стал лучшим нападающим, которым и остался до конца карьеры», — приводит слова Моуринью Mundo Deportivo.

Напомним, Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год. Роналду выступал в составе «сливочных» с 2009 по 2018 год.