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Результаты первого блока матчей 1/16 финала Лиги конференций

Результаты первого блока матчей 1/16 финала Лиги конференций
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Завершились первые матчи 1/16 финала Лиги конференций, стартовавшие в 20:45 по московскому времени. Ответные встречи в парах пройдут 22 февраля.

Норвежский «Мольде» обыграл польскую «Легию» со счётом 3:2. В составе хозяев дважды отличился Фредрик Гульбрандсен, и один мяч в активе Маркуса Косы. За «Легию» голы забили Жозуэ и Рафал Аугустыняк.

Лига конференций . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Мольде
Мольде, Норвегия
Окончен
3 : 2
Легия
Варшава, Польша
1:0 Гульбрандсен – 12'     2:0 Гульбрандсен – 19'     3:0 Коса – 24'     3:1 Жозуэ – 63'     3:2 Augustyniak – 71'    

«Олимпиакос» с минимальным счётом переиграл «Ференцварош». Единственный гол забил Айюб Эль-Кааби.

Лига конференций . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Эль-Кааби – 83'    

Бельгийский «Юнион» сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» — 2:2. У команды из Бельгии отличились Матиас Расмуссен и Хокан Нильссон. За немецкий клуб забивали Фарес Шаиби и Саша Калайджич.

Лига конференций . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Шаиби – 3'     0:2 Калайджич – 10'     1:2 Расмуссен – 31'     2:2 Нильссон – 68'    
Удаления: Ванхаутте – 78' / нет

Австрийский «Штурм» со счётом 4:1 разгромил «Слован» из Братиславы. В составе хозяев отличились Мика Биерет, Йон Горенц-Станкович, Отар Китеишвили и Амади Камара. Единственный мяч в составе гостей забил Жерсон Родригеш.

Лига конференций . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
4 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Биерет – 4'     1:1 Родригеш – 8'     2:1 Горенц-Станкович – 27'     3:1 Китеишвили – 64'     4:1 Camara – 90+1'    
Удаления: нет / Вайсс – 78'
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