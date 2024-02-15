Результаты первого блока матчей 1/16 финала Лиги конференций

Завершились первые матчи 1/16 финала Лиги конференций, стартовавшие в 20:45 по московскому времени. Ответные встречи в парах пройдут 22 февраля.
Норвежский «Мольде» обыграл польскую «Легию» со счётом 3:2. В составе хозяев дважды отличился Фредрик Гульбрандсен, и один мяч в активе Маркуса Косы. За «Легию» голы забили Жозуэ и Рафал Аугустыняк.
«Олимпиакос» с минимальным счётом переиграл «Ференцварош». Единственный гол забил Айюб Эль-Кааби.
Бельгийский «Юнион» сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» — 2:2. У команды из Бельгии отличились Матиас Расмуссен и Хокан Нильссон. За немецкий клуб забивали Фарес Шаиби и Саша Калайджич.
Австрийский «Штурм» со счётом 4:1 разгромил «Слован» из Братиславы. В составе хозяев отличились Мика Биерет, Йон Горенц-Станкович, Отар Китеишвили и Амади Камара. Единственный мяч в составе гостей забил Жерсон Родригеш.
- 15 февраля 2024
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