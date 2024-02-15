Игроки «Боруссии» Д душевно встретили Аллера после победы в Кубке африканских наций

Футболисты дортмундской «Боруссии» душевно встретили нападающего клуба Себастьена Аллера, вернувшегося после победы в Кубке африканских наций вместе со сборной Кот-д'Ивуара.

Напомним, ивуарийский футболист забил победный мяч в финале турнира, поразив ворота сборной Нигерии (2:1) и принеся своей команде первый подобный трофей за девять лет.

Аллер выступает за «Боруссию» с лета 2022 года. После перехода у нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Себастьен прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «шмелей» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с дортмундским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.