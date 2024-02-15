Моуринью рассказал, что у него не получилось во время работы в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, возглавлявший манкунианцев с 2016 по 2018 год, рассказал, почему он не смог продемонстрировать с этой командой ожидаемых от него результатов.

«Покупаете ли вы новую мебель перед уборкой дома? Я больше занимался уборкой дома, чем покупкой новой мебели [подписанием новых игроков].

Мы проводили чистку состава не так, как это планировалось. Я хотел начать её со второго сезона, но это не получилось по разным причинам. С точки зрения игроков, их профилей я чётко знал, чего хотел, но этого не произошло. Иногда в футболе случается подобное, и с этим приходится мириться.

Я старался изо всех сил, но точно знал, какие у нас были внутренние проблемы. На третий сезон моей работы эти проблемы становились всё более и более очевидными», — приводит слова Моуринью Daily Mail.

Напомним, под руководством португальского специалиста «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы (сезон-2016/2017), Кубок английской лиги (сезон-2016/2017) и Суперкубок Англии (сезон-2016/2017).