Баженов: вижу у Зорина качества, которые позволят ему играть в «Спартаке» уже сейчас

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился мнением о перспективах полузащитника красно-белых Даниила Зорина. Отметим, что футболист проводит предсезонные сборы с основным составом москвичей.

«У нас с Даней есть разговоры личного характера. Сейчас он с основой. Мне бы очень хотелось, чтобы Даня прогрессировал, как и другие молодые игроки. Но на данном этапе их карьеры приоритет — игровое время. Я вижу в Дане качества, которые позволят ему получать игровое время в основной команде уже сейчас», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Напомним, 19-летний Зорин выступал в минском «Динамо» на правах аренды и стал чемпионом Беларуси. Для игрока красно-белых этот трофей стал первым в профессиональной карьере, при этом россиянин отметился одним забитым мячом в чемпионской игре. В прошедшем сезоне Даниил сыграл за «Динамо» 10 матчей в чемпионате страны, где отметился семью голами и двумя результативными передачами.

Игрок связан контрактом с московским клубом до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет € 500 тыс.