Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баженов: вижу у Зорина качества, которые позволят ему играть в «Спартаке» уже сейчас

Баженов: вижу у Зорина качества, которые позволят ему играть в «Спартаке» уже сейчас
Аудио-версия:
Комментарии

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился мнением о перспективах полузащитника красно-белых Даниила Зорина. Отметим, что футболист проводит предсезонные сборы с основным составом москвичей.

«У нас с Даней есть разговоры личного характера. Сейчас он с основой. Мне бы очень хотелось, чтобы Даня прогрессировал, как и другие молодые игроки. Но на данном этапе их карьеры приоритет — игровое время. Я вижу в Дане качества, которые позволят ему получать игровое время в основной команде уже сейчас», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Напомним, 19-летний Зорин выступал в минском «Динамо» на правах аренды и стал чемпионом Беларуси. Для игрока красно-белых этот трофей стал первым в профессиональной карьере, при этом россиянин отметился одним забитым мячом в чемпионской игре. В прошедшем сезоне Даниил сыграл за «Динамо» 10 матчей в чемпионате страны, где отметился семью голами и двумя результативными передачами.

Игрок связан контрактом с московским клубом до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет € 500 тыс.

Материалы по теме
Баженов — об уходе Лайкина: в «Спартаке» рассчитывают на него в дальнейшем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android