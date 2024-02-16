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«Локомотив» проявляет интерес к 18-летнему таланту из Мавритании

«Локомотив» проявляет интерес к 18-летнему таланту из Мавритании
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Московский «Локомотив» следит за прогрессом 18-летнего крайнего нападающего мавританского клуба «Дуанес» Бейятта Леквейри. Об этом сообщает Dalilou Foot в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист прошёл недельный просмотр во французском «Реймсе», который готов предложить ему подписать трудовое соглашение. Также в услугах Леквейри заинтересованы швейцарский «Янг Бойз» и шведский АИК.

В январе 2022 года Леквейри был включён в состав взрослой сборной Мавритании на Кубок африканских наций. Он дебютировал в составе мавританской национальной команды, выйдя на замену в матче группового этапа данного турнира с Мали (2:0). Это был единственный матч на Кубке африканских наций, в котором Леквейри принял участие.

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