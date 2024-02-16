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«Милан» разгромил «Ренн» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

«Милан» разгромил «Ренн» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
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В четверг, 15 февраля, состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались итальянский «Милан» и французский «Ренн». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу — 3:0.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Ренн
Ренн, Франция
1:0 Лофтус-Чик – 32'     2:0 Лофтус-Чик – 48'     3:0 Леау – 53'    

Первый гол в матче был забит на 32-й минуте. Его автором стал полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик. На 48-й минуте англичанин оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. Третий гол в составе «россонери» в свой актив записал португалец Рафаэл Леау, забивший после передачи защитника Тео Эрнандеса.

Ответная встреча между этими командами состоится 22 февраля. Команды будут играть на стадионе «Роазон Парк» в Ренне, Франция. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка Лиги Европы
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