«Милан» разгромил «Ренн» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 15 февраля, состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались итальянский «Милан» и французский «Ренн». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу — 3:0.

Первый гол в матче был забит на 32-й минуте. Его автором стал полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик. На 48-й минуте англичанин оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. Третий гол в составе «россонери» в свой актив записал португалец Рафаэл Леау, забивший после передачи защитника Тео Эрнандеса.

Ответная встреча между этими командами состоится 22 февраля. Команды будут играть на стадионе «Роазон Парк» в Ренне, Франция. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.