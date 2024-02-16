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«Карабах» обыграл «Брагу» в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы

«Карабах» обыграл «Брагу» в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы
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Завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались португальская «Брага» и азербайджанский «Карабах». Игра проходила на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге. В качестве главного арбитра встречи выступил Мортен Крог.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 21-й минуте полузащитник «Карабаха» Марко Янкович открыл счёт в матче, реализовав пенальти. На 44-й минуте нападающий «Браги» Симон Банза сравнял счёт. На 54-й минуте форвард гостей Абделла Зубир забил второй гол своей команды. На 65-й минуте хавбек Жунинью удвоил преимущество «Карабаха». На 69-й минуте Зубир оформил дубль. На 90+1-й минуте полузащитник «Браги» Жоау Моутинью сократил отставание, забив с пенальти.

Ответный матч между командами состоится 22 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
2 : 4
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Янкович – 21'     1:1 Банза – 44'     1:2 Зубир – 54'     1:3 Жунинью – 65'     1:4 Зубир – 69'     2:4 Моутинью – 90+1'    
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