«Карабах» обыграл «Брагу» в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы

Завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались португальская «Брага» и азербайджанский «Карабах». Игра проходила на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге. В качестве главного арбитра встречи выступил Мортен Крог.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 21-й минуте полузащитник «Карабаха» Марко Янкович открыл счёт в матче, реализовав пенальти. На 44-й минуте нападающий «Браги» Симон Банза сравнял счёт. На 54-й минуте форвард гостей Абделла Зубир забил второй гол своей команды. На 65-й минуте хавбек Жунинью удвоил преимущество «Карабаха». На 69-й минуте Зубир оформил дубль. На 90+1-й минуте полузащитник «Браги» Жоау Моутинью сократил отставание, забив с пенальти.

Ответный матч между командами состоится 22 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.