Гаттузо — после матча с «Шахтёром» в Лиге Европы: за 30 лет опыта я такого ещё не видел

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Шахтёром». По ходу матча «Марсель» дважды вёл в счете, но в итоге не смог одержать победу.

«Почему мы не добиваемся результата? Я не знаю. Я не смогу вам сказать. За 30 лет опыта я такого ещё не видел. Когда ты получаешь такой сильный удар, это тяжело морально. Этого никогда не случалось со мной как с тренером, это могло случиться со мной как с игроком, но как тренер я могу заверить вас, что такого со мной никогда не было за более чем 400 игр», — приводит слова Гаттузо RMC Sport.

Отметим, «Марсель» не может победить на протяжении шести матчей подряд во всех турнирах.

Шуточное нападение Гаттузо на игрока «Марселя» Унаи: