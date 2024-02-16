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Гаттузо — после матча с «Шахтёром» в Лиге Европы: за 30 лет опыта я такого ещё не видел

Гаттузо — после матча с «Шахтёром» в Лиге Европы: за 30 лет опыта я такого ещё не видел
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Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Шахтёром». По ходу матча «Марсель» дважды вёл в счете, но в итоге не смог одержать победу.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
2 : 2
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Обамеянг – 64'     1:1 Матвиенко – 68'     1:2 Ндиайе – 90'     2:2 Эгиналдо – 90+3'    

«Почему мы не добиваемся результата? Я не знаю. Я не смогу вам сказать. За 30 лет опыта я такого ещё не видел. Когда ты получаешь такой сильный удар, это тяжело морально. Этого никогда не случалось со мной как с тренером, это могло случиться со мной как с игроком, но как тренер я могу заверить вас, что такого со мной никогда не было за более чем 400 игр», — приводит слова Гаттузо RMC Sport.

Отметим, «Марсель» не может победить на протяжении шести матчей подряд во всех турнирах.

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