Жозе Моуринью ответил на вопрос о планах на будущее

Португальский тренер Жозе Моуринью высказался о планах на будущее.

«Будущее? Я не знаю. Я не понимаю людей, которые берут годичный перерыв. Мне не нравится, когда я не работаю. Я просто хочу этим заниматься, но у меня есть время, чтобы набраться терпения и найти подходящую возможность», — приводит слова Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Последним клубом специалиста была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

Отметим, сейчас Моуринью связывают с несколькими клубами, в том числе с «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».

Фанаты «Ромы» прощаются с уволенным из клуба Моуринью: