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Бывший голкипер сборной Италии назвал фаворита в противостоянии «Интер» — «Атлетико» в ЛЧ

Бывший голкипер сборной Италии назвал фаворита в противостоянии «Интер» — «Атлетико» в ЛЧ
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Бывший голкипер сборной Италии и римского «Лацио» Лука Маркеджани оценил шансы миланского «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором команде предстоит сыграть с мадридским «Атлетико».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» играет быстро и технично, а в Европе это гарантия красивой игры. В матчах этого сезона команда неизменно показывала свою эффективность. Но станет ли гарантией результата? Пока не могу сказать. «Атлетико» тоже очень силён и очень успешен в такого рода турнирах. А Симеоне – очень неудобный тренер для любой команды.

Любопытно посмотреть, как пойдёт игра. Для меня пока нет фаворита в противостоянии, однако «Интер» выглядит увереннее. Назвать их фаворитами можно, но с большой оговоркой», – приводит слова Маркеджани Sky Sport Italia.

Напомним, первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и миланским «Интером» состоится 20 февраля в Милане, ответная — 14 марта в Мадриде.

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