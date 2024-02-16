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Пиоли рассказал, какой игрок напоминает ему Милинковича-Савича

Пиоли рассказал, какой игрок напоминает ему Милинковича-Савича
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил полузащитника своей команды Рубена Лофтус-Чика после разгромной победы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ренном» (3:0).

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Ренн
Ренн, Франция
1:0 Лофтус-Чик – 32'     2:0 Лофтус-Чик – 47'     3:0 Леау – 53'    

«Лофтус-Чик – физически сильный игрок. Сейчас у него всё хорошо, он качественный футболист.

Честно говоря, Рубен более атакующий и качественный игрок, чем я ожидал. Он играл против нас в Лиге чемпионов за «Челси» и играл в роли бокс-ту-бокса, но, похоже, не обладал таким качеством и физическими данными, чтобы быть важным игроком в атаке для «пенсионеров».

Однажды в «Лацио» я тренировал Сергея Милинковича-Савича, и Лофтус-Чик больше всего напоминает мне серба в плане качества, физической подготовки и выносливости. Мы рады за него, ведь Рубен действительно фантастический парень», – приводит слова Пиоли сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, в матче с «Ренном» англичанин оформил дубль. В нынешнем сезоне Лофтус-Чик провёл во всех турнирах 26 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

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