Лукаку – о матче с «Ромы» с «Фейеноордом»: нельзя радоваться ничьей

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку высказался о ничьей в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:1).

«Нельзя радоваться ничьей. У нас было достаточно шансов выиграть матч, но они тоже могли победить. Так что 1:1 – хороший результат. С точки зрения игры мы провели очень хороший первый тайм. Это футбол. Вот почему вам нужно сохранять концентрацию 100% времени. Когда появляется шанс, вы должны забить – и это то, что мы сделали. И после этого у нас были, может быть, десять минут, когда мы могли забить еще раз. Мой гол? Это был просто прострел. Защитник пытался удержать меня, но я знал, что я намного сильнее его, поэтому добрался до мяча», — приводит слова Лукаку официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 22 февраля.

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