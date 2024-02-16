Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив vs Алтын Асыр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукаку – о матче с «Ромы» с «Фейеноордом»: нельзя радоваться ничьей

Лукаку – о матче с «Ромы» с «Фейеноордом»: нельзя радоваться ничьей
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку высказался о ничьей в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:1).

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Пайшао – 45+1'     1:1 Лукаку – 67'    

«Нельзя радоваться ничьей. У нас было достаточно шансов выиграть матч, но они тоже могли победить. Так что 1:1 – хороший результат. С точки зрения игры мы провели очень хороший первый тайм. Это футбол. Вот почему вам нужно сохранять концентрацию 100% времени. Когда появляется шанс, вы должны забить – и это то, что мы сделали. И после этого у нас были, может быть, десять минут, когда мы могли забить еще раз. Мой гол? Это был просто прострел. Защитник пытался удержать меня, но я знал, что я намного сильнее его, поэтому добрался до мяча», — приводит слова Лукаку официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 22 февраля.

Материалы по теме
Лукаку вошёл в тройку лучших бомбардиров Лиги Европы — до первого места четыре гола

Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку

Календарь матчей Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android