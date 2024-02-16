Игрок «Реала» Тчуамени опубликовал загадочный пост после слухов об уходе Мбаппе из «ПСЖ»

Опорный полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на новость о том, что его партнёр по сборной Франции Килиан Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что покинет парижский клуб в конце текущего сезона.

Тчуамени опубликовал в своей социальной сети два эмодзи с попкорном, после новостей об уходе Мбаппе из «ПСЖ».

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Ранее в СМИ сообщалось, что Мбаппе может перейти в мадридский «Реал», а сам Тчуамени отметил, что этот возможный переход Мбаппе обсуждается в раздевалке «сливочных».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. В нынешнем сезоне французский форвард провёл 30 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 31 гол и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн. Контракт француза с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: