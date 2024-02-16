Экс-игрок «ПСЖ» рассказал, как на команде отразится вероятный уход Мбаппе

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен высказался о вероятном уходе нападающего клуба Килиана Мбаппе.

«Вы можете говорить мне, что хотите. «ПСЖ» ослабнет с уходом Мбаппе. Холанд не приедет. Вы можете говорить со мной об Осимхене, но он ниже класса по сравнению с Мбаппе.

Они взяли футболистов уровня Осимхена прошлым – Коло-Муани, Рамуша, но это не принесло успеха. «ПСЖ» разгрузит зарплатную ведомость, но мы не должны обманываться. «ПСЖ» больше не имеет права на ошибку», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» по окончании сезона. Основным вариантом продолжения карьеры француза называется «Реал».

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе