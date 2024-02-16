«Сантос» хочет разорвать контракт с компанией, амбассадором которой является Неймар

Бразильский футбольный клуб «Сантос» изучает возможности сменить титульного спонспора, разорвав контракт с компанией «Blaze», амбассадором которой является форвард «Аль-Хилаля» Неймар. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, переговоры о разрыве контракта уже начались.

Напомним, что двустороннее соглашение с «Blaze» было заключено в 2023 году при предыдущем президенте клуба Андресе Руэде. Отмечается, что ведущую роль в процессе заключения этой сделки сыграли сам футболист Неймар и его отец.

Ранее в СМИ сообщалось, что с деятельностью «Blaze» в 2023 году было связано несколько негативных новостей. «Сантос» хочет использовать эту ситуацию, чтобы доказать, что связь с «Blaze» отрицательно сказывается на репутации клуба. Это позволило бы расторгнуть соглашение без необходимости выплаты штрафа.

В нынешнем сезоне Неймар провёл пять матчей, где забил один мяч и отдал три голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года, а рыночная стоимость составляет € 45 млн.

Материалы по теме Фото Неймар вернулся к тренировкам в «Аль-Хиляле» после травмы

Неймар ответил хейтерам на критику о лишнем весе: