Барелла подпишет с «Интером» новый контракт на улучшенных условиях до лета 2029 года

Полузащитник Николо Барелла подпишет с «Интером» новый контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, новое соглашение 27-летнего итальянца будет рассчитано до лета 2029 года, а зарплата вырастет с € 6 до € 7 млн + бонусы.

В январе 2024 года Барелла отказался переходить в «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола делал запрос по 27-летнему хавбеку, однако тот сразу дал ясно понять, что его не интересует переезд в Англию.

Барелла перешёл в «Интер» из «Кальяри» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 32,5 млн. Контракт игрока с клубом на данный момент рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает итальянца в € 75 млн.

В нынешнем сезоне Барелла сыграл 31 матч, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

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