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«Бавария» может побороться с «Ливерпулем» за Хаби Алонсо в случае отставки Тухеля

«Бавария» может побороться с «Ливерпулем» за Хаби Алонсо в случае отставки Тухеля
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Летом мюнхенская «Бавария» может включиться в борьбу за главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, интерес к которому также проявляет «Ливерпуль», если команду покинет Томас Тухель. Об этом сообщает британское издание The Times.

По информации источника, после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов руководство «Баварии» приступило к поиску кандидатур, готовых заменить в будущем Тухеля. Одним из вариантов является Хаби Алонсо, тренирующий «Байер». Кроме того, существует вероятность, что Томаса уволят посреди этого сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что следующие три матча «Баварии» — с «Бохумом», «РБ Лейпциг» и «Фрайбургом» — будут иметь решающее значение для внутренней оценки деятельности Тухеля. В чемпионате Германии сезона-2023/2024 «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на пять очков.

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