Месси прокомментировал ничью «Интер Майами» с клубом своего детства

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Ньюэллс Олд Бойз». Встреча состоялась 16 февраля, стартовый свисток прозвучал в 3:30 мск. Команды сыграли вничью — 1:1.

«Очень особенный матч для закрытия предсезонки!!!!» — написал Месси в своих соцсетях.

Напомним, Месси является воспитанником «Ньюэллса». Аргентинец не раз заявлял о желании завершить карьеру в аргентинском «Ньюэллс Олд Бойз». В возрасте 12 лет Лионель перешёл в академию испанской «Барселоны».

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Контрактное соглашение аргентинца с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Месси провёл за «Интер Майами» 14 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. Ранее аргентинец защищал цвета «Барселоны» и «ПСЖ».