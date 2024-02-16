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Мадридский клуб намекнул на переход Килиана Мбаппе

«Хетафе» в шутку намекнул на переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе
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Испанский «Хетафе», базирующийся в Мадриде, в социальных сетях в шутку намекнул на переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Напомним, ранее появлялась информация, что французский футболист объявил руководству «ПСЖ» о своём уходе по завершении сезона. Кроме того, сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба». Также появлялись сведения, что француз активно ищет жильё в Мадриде.

Фото: Соцсети «Хетафе»

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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