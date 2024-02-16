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Бразильский журналист назвал сильные и слабые стороны новичка «Зенита» Нино

Бразильский журналист назвал сильные и слабые стороны новичка «Зенита» Нино
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Бразильский журналист Густаво Рофман, работающий в издании ESPN, рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Телингатеру, почему защитник Нино обошёлся «Зениту» намного дешевле вингера Артура Гимарайнса.

– Можно говорить о том, что Нино старше Артура на год, но, с другой стороны, действительно есть фактор игры за сборную. Видимо, дело в позиции. Нападающие стоят дороже, чем центральные защитники. Ну и «Палмейрас» провёл переговоры значительно лучше, чем «Флуминенсе».

– Какие сильные и слабые стороны у Нино?
– Сильный, физически крепкий. Очень хорош, когда мяч в воздухе. И здесь как раз возраст – это его плюс из-за накопленного опыта. Минусы? Я бы не назвал его быстрым. Если у соперника будет пространство, то Нино придётся сложно при игре один в один.

Полное интервью с Рофманом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
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