В 2024-м Лофтус-Чик забил в два раза больше голов, чем за предыдущие четыре года

В 2024 календарном году английский полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик забил в два раза больше голов (шесть), чем за предыдущие четыре года вместе взятые (три). Об этом сообщает Squawka в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 28-летний хавбек забил два мяча «Ренну» (3:0) в первом матче 1/16 Лиги Европы нынешнего сезона. Лофтус-Чик — воспитанник академии «Челси». К «Милану» англичанин присоединился летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 английский полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

Действующий контракт футболиста с «Миланом» рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лофтус-Чика в € 25 млн.